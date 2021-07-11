Wimbledon’da şampiyon Novak Djokovic!

Wimbledon Tek Erkekler Final müsabakasında dünyanın 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic ve 7 numaradaki İtalyan Matteo Berrettini kozlarını paylaştı.

3 saat 24 dakika süren maça sürpriz şekilde etkili başlayan Matteo Berrettini tie-break’e giden ilk seti 7-6 kazandı ancak, sonraki iki sette Sırp rakete zorluk çıkarsa da ikinci ve üçüncü seti 6-4’lük skorlarla kaybederek 2-1 geriye düştü.

Djokovic’in artan performansı karşısında tempoya ayak uyduramayan Berrettini, tüm çabalarına rağmen dördüncü seti de 6-3 kaybetti ve Novak Djokovic üst üste 3. toplamda 6. Wimbledon’ı şampiyonluğunu ilan etti.

34 yaşında 20. Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak Rafael Nadal ve Roger Federer’i yakalayan Djokovic, sezonun üçüncü Grand Slam’ini de kazanmayı başardı. Maçın ardından duygularını aktaran Djokovic şu ifadeleri kullandı: “Bugün bir savaştan fazlasıydı. Matteo’yu, ailesini ve ekibini tebrik ediyorum. Çok zor bir maçtı. Finallerde kaybetmenin çok iyi bir his olmadığını bilirim. Bence işin başında. Çok güçlü bir oyunu var. İtalyan çekiciliği var diyebilirim. Bunu hissettim. Paris’te de bugün de hissettim. Ne söyleyebilirim… Ben de sizi seviyorum. Çocukken Wimbledon’ı kazanmak hep hayalimdi. Bunu yaşamanın ne kadar özel olduğunu biliyorum. Burada olmanın büyük bir onur olduğunun farkındayım. Hiçbir şekilde garanti görmedim bu şampiyonluğu. Bugün altıncı kupamla birlikte yer alıyorum.”

“BURADA DURMAYACAĞIM”

“Bence üçümüz de durmayacağız. Roger ve Rafa’ya saygım var her zaman. Sporun efsaneleri. Hayatımda karşılaştığım en önemli iki oyuncu. Bugün burada olmamın sebebi biraz da onlar. Bana yardım ettiler. Ne yapmam gerektiğini onlardan öğrendim. Mental ve taktik olarak. Bazı şeyler değişti. 2010-2011’le birlikte. Son 10 yılda inanılmaz bir yol kat ettim. Ama burada durmayacağım.”