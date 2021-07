Wimbledon’da şampiyon Novak Djokovic!

Wimbledon Tek Erkekler Final müsabakasında dünyanın 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic ve 7 numaradaki İtalyan Matteo Berrettini kozlarını paylaştı.

3 saat 24 dakika süren maça sürpriz şekilde etkili başlayan Matteo Berrettini tie-break’e giden ilk seti 7-6 kazandı ancak, sonraki iki sette Sırp rakete zorluk çıkarsa da ikinci ve üçüncü seti 6-4’lük skorlarla kaybederek 2-1 geriye düştü.

Djokovic’in artan performansı karşısında tempoya ayak uyduramayan Berrettini, tüm çabalarına rağmen dördüncü seti de 6-3 kaybetti ve Novak Djokovic üst üste 3. toplamda 6. Wimbledon’ı şampiyonluğunu ilan etti.

