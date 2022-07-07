Wimbledon’da tarihi final: Ons Jabeur – Elena Rybakina
Wimbledon kadınlar finalinde Ons Jabeur ile Elena Rybakina ilk grand slam şampiyonlukları için kozlarını paylaşacak.
Tenis sezonun üçüncü grand slami olan Wimbledon’da tek kadınlar finalinin adı belli oldu. 9 Temmuz Cumartesi günü oynanacak finale yükselen iki raket de kariyerlerinin ilk gramd slam finaline çıkacak.
Tunuslu raket Ons Jabeur, Alman Tatjana Maria’yı 6-2, 3-6 ve 6-1’lik setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi. Jabeur, Arap ve Afrikalı tenisçi olarak grand slamlerde finale yükselen ilk raket olarak tarihe geçti.
Kazak raket Elena Rybakina da turnuva boyunca çıktığı 5 maçta rakiplerine set dahi vermeyen Simona Halep’i 2-0 yenerek finale yükseldi.
9 çift hata yapan Halep karşısında hatasız oynayan Rybakina, Kazakistan tarihinde grand slamde finale çıkan ilk tenisçi olmayı başardı.