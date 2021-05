World Snooker Tour, Türkiye’de düzenlenecek

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) Başkanı Ersan Ercan, World Snooker Tour (WTS) spor organizasyonun 4 yıllığına Türkiye'de düzenleneceğini duyurdu.

TBF Başkanı Ersan Ercan, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Başkan Ercan toplantıda dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan WST'nin 4 yıllığına Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı.

WST will stage an event in Turkey for the first time next season when the Turkish Masters takes place in the beautiful city of Antalya!

