Yağlı Direk yarışlarına büyük ilgi

Antalya, Trabzon ve Çanakkale’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Yağlı Direk yarışmaları düzenlendi.

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Türkiye'nin en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından biri olan Yağlı Direk, tüm heyecanı ve neşesiyle Çanakkale, Trabzon ve Antalya’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'na renk kattı.

Red Bull Yağlı Direk yarışları Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında üç ayrı noktada gerçekleştirildi. Yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta Çanakkale’de Nedim Evreşe, Trabzon’da Halil İbrahim Şal, Antalya’da ise Okan Koca birinci olarak sürpriz ödüllerin sahibi oldu.

Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalıştıkları etkinlik büyük ilgi gördü.