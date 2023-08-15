Yağmur Ergün’den Türkiye rekoru

Serbest Dalış Dünya Kupası'nın 5. gününde milli sporcu Yağmur Ergün, sabit ağırlık paletsiz disiplinde 58 metrelik performansıyla Türkiye rekorunun sahibi oldu.

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Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası (Freediving World Cup), 16 ülkeden, 30 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Organizasyonun 5. gününde Yağmur Ergün, serbest dalışın en zor branşı olarak bilinen sabit ağırlık paletsiz disiplinindeki 58 metrelik dalışıyla Şahika Ercümen’e ait olan Türkiye rekorunu kırdı. Organizasyonda şimdiye kadar yapılan en yüksek dereceyi elde eden milli sporcu, branşında ilk sıraya yerleşti.

Serbest dalış yarışmalarına 2023 yılında başlayan Yağmur Ergün, ilk rekorunu Mayıs 2023’te Indoor Türkiye Şampiyonası’nda kırmıştı. Bu rekor, Ergün’ün bu yıl kırdığı 2. Türkiye rekoru oldu.

Rekor sonrası duygularını sosyal medya hesabından paylaşan milli sporcu, “Çok mutluyum. Havuzdan sonra derinlikte de sabit ağırlık paletsiz branşında Türkiye rekorunu, Mısır’da gerçekleşen Freediving World Cup’ta kırdım. İki aylık hazırlık sürecimde yanımda olan ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (DHA)