Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yankı Erel, Tunus’ta şampiyon

Tunus'ta gerçekleşen Magic Hotel Tours’ta milli tenisçi Yankı Erel, şampiyon oldu.

Güncellenme: 16:14, 06/06/2021
Spor HaberleriDiğer Sporlar
Yankı Erel, Tunus’ta şampiyon

Mili tenisçi Yankı Erel, Tunus'un Munastır kentinde düzenlenen toplamda 15 bin Dolar para ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası Magic Hotel Tours'ta şampiyonluğa ulaştı.

Sert zeminde düzenlenen turnuvada sırasıyla Fransız, Avusturyalı, Alman ve Yeni Zellandalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Erel, şampiyonluk yolunda turnuvanın 1 numaralı seri başı Arjantinli raket Santiago Fa Rodriguez Taverna ile karşılaştı. Setlerde geriye düştüğü final mücadelesini 2 saat 12 dakikada 4-6, 6-1, 6-2 kazanan 20 yaşındaki 2018 Wimbledon Genç Çiftler Şampiyonu Yankı, profesyonel kariyerinin 3. tekler şampiyonluğuna Tunus'ta uzandı.

İlginizi Çekebilirİstanbul'dan Tokyo'ya çıkarmaİstanbul'dan Tokyo'ya çıkarma
Altın Avrupa Dolar istanbul para Tenis Tunus Türkiye