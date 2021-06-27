Yaşar Doğu Turnuvası’nda şampiyon Türkiye

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nın ilk gününde 2 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz madalyayla toplam 10 madalya kazanan Türkiye, turnuvanın ikinci gününde ise 1 Altın, 3 Gümüş ve 8 Bronz madalyayla 12 madalya daha kazandı ve toplamda 22 madalyaya ulaştı.

92 Kg’da Selim Yaşar altın madalya kazanırken, 92. Kg’da Erhan Yaylacı gümüş ve 125 Kg’da Fatih Yaşarlı gümüş madalya, 61 Kg’da Ahmet Duman, 70 kg Selahattin Kılıçsallayan, 79 Kg Hasan Emin Gürbüz, 92 Kg Samet Özarslan, 125 kg Anıl Berkay Kılıçsallayan ve Oktay Güngör, bronz madalya kazandılar. Kadınlarda ise 76 Kg Mehtap Gültekin Gümüş, 53 Kg Rahime Arı ve 76 Kg Ayşegül Özbeğe Bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Ay-Yıldızlı güreşçiler 49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nı toplam, 22 madalya ile tamamladı.

Türkiye Serbest stilde topladığı 171 puanla şampiyon olurken, İran 159 puanla ikinci, Gürcistan 93 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Bulgaristan 145 puanla birinci olurken, Türkiye 143 puanla ikinci, Kazakistan 132 puanla üçüncü oldu.