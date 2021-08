Yasemin Adar davul ve zurnayla karşılandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar memleketi Balıkesir’de davul ve zurnalarla karşılandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 76 kiloda bronz madalya kazanarak Türk spor tarihinde güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcu olan Yasemin Adar, memleketi Balıkesir’de karşılandı.

Tokyo Olimpiyatları’nda kadın güreşinde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye ve Balıkesir'e madalyayla dönen Yasemin Adar, sporda ilklerin kadını olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Adar, “Gerçekten çok mutlu ve çok gururluyum. Hem Balıkesirimize hem de Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Ben her zaman tarihte ilkleri başaran bir kadın oldum. İlk Avrupa Şampiyonu oldum, Dünya Şampiyonu oldum ve her zaman hedefimin olimpiyatlar olduğunu söyledim. Elimden geldiğince de sözümü tutmaya çalıştım. Hedefim her zaman altın madalyaydı ama bronz madalya benim için çok büyük bir başarı. Çünkü bu madalya da tarihte bir ilk ve ben ilklerin kadını olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Milli güreşçi Yasemin Adar'ı, Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz altınla ödüllendirdi. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Adar’ın babası Naim Adar ve Balıkesirli sporcular yer aldı.