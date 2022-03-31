Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa Şampiyonu
Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kilo final mücadelesinde Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı Epp Maee'yi 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 76 kiloda final maçına çıkan Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.
Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, Türkiye’nin bu şampiyonadaki 4. altın madalyasını almak için Estonyalı Epp Maee ile mindere çıktı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Yasemin, Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar Yiğit, bu sonuçla kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.
YASEMİN ADAR YİĞİT KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU!
Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 76 kilodaki temsilcimiz Yasemin Adar Yiğit, Epp Maee’yi mağlup ederek Avrupa şampiyonalarındaki 5. altın madalyasını kazandı! pic.twitter.com/FSi5QfGxQN
— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) March 31, 2022