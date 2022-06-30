Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunlarında altın madalyanın sahibi oldu

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Akdeniz Oyunları 76 kilo final müsabakasında İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

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Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final karşılaşmasında Mısırlı Samar Hamza’yı 10-0, yarı finalde ise İspanyol Carla Lera Celda’yı 10-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde ise İtalyan Enrica Rinaldi’yi yine aynı skorla 10-0 ile geçen Yiğit, şampiyon oldu.

Evin Demirhan Yavuz’dan da altın madalya

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda kadınlar serbest stil 50 kilo finalinde Fransız Julie Sabatie’yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yavuz, grup maçlarında sırasıyla Cezayirli Ibtissem Doudou’yu 6-0, İtalyan Emanuela Liuzzi’yi 8-1, İspanyol Aintzane Gorria Goni’yi 8-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. Evin Demirhan Yavuz, yarı finalde Tunuslu Sarra Hamdi’yi 6-5 ile geçerek finale yükseldi. Milli güreşçi, altın madalya karşılaşmasında Fransız Julie Sabatie’yi 3-2 mağlup etti ve şampiyon oldu.