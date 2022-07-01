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Yasmani Copello Escobar’dan rekorla altın madalya

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 400 metre engel yarışında Akdeniz Oyunları rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Özkan Baltacı da çekiç atmada altın madalya kazandı.

Yayınlanma: 21:41 - 01 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Yasmani Copello Escobar’dan rekorla altın madalya

Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları’nda atletizm erkekler 400 metre engel yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, büyük bir başarıya imza attı.

Yasmani Copello Escobar, 48.27’lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Özkan Baltacı da, atletizm erkekler çekiç atmada 74.34 metrelik atışıyla altın madalya kazandı.

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