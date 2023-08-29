Yat Ligi’nin şampiyonu Arkas Aegean Link Regatta’da kupaya uzandı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Yat Ligi’nin 5. ve son ayağı olan Arkas Aegean Link Regatta Çeşme kıyılarında yedinci kez düzenlendi. Arkas Aegean Link Regatta’nın birincisi Borusan Çılgın Sigma, aynı zamanda ligi de şampiyonlukla tamamladı ve kupasına kavuştu. Borusan Çılgın Sigma’yı Blue Moon ve Beymetal Team Linea Rossa izledi.

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Çeşme'nin geleneksel ve uluslararası yarışı Arkas Aegean Link Regatta, yedinci yılında da yatların rüzgarla dansına tanıklık etti. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve Çeşme Marina'nın, Türkiye'de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme'de bu sporun daha aktif hale gelmesi için güçlerini birleştirerek düzenlediği yarış, bu yıl 22-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi.

Rüzgâr açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme'de düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta aynı zamanda Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yelken Ligi'nin de son ayağını oluşturdu. Yarışa ilk kez bu yıl eklenen J70 sınıfı yarışları ile Çeşme kıyıları ayrı bir heyecana sahne oldu.

Bu yıl 38 tekne ve 400'ün üzerinde sporcuyu ağırlayan Arkas Aegean Link Regatta'nın ana sponsorluğunu Arkas'ın denizcilik şirketi Arkas Line üstlenirken geçtiğimiz yıl olduğu gibi FD Architecture tarafından hayata geçirilen, ekolojik ve sürdürülebilir mimarinin en güzel örneklerinden FAMM Urla da yine yarışa katkısını koyuyor.

RÜZGAR GİBİ ESTİLER

22 Ağustos akşamı Çeşme Marina tarafından Yacht Club'ta gerçekleştirilen açılış kokteylinin ardından ertesi gün startı verilen yarışın ilk günü aynı zamanda özel bir güne de denk geldi. Yelkenciler 23 Ağustos – Dünya Rüzgar Gibi Esme Günü'nde (Ride Like the Wind Day) Çeşme denizinin güçlü dalgaları ve sert esen rüzgarıyla tek yarışta mücadele etti. Yarışın ilk gününün birincisi ise Arkas Blue Moon olurken ikinci Anythink Dere Construction ve üçüncü Borusan Racing Çılgın Sigma oldu.

100. YIL YARIŞI CUMHURİYET KUPASI

Yarışın ikinci gününde Çeşme Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Yarışı'nda 15 knotluk rüzgarda mücadele eden yelkenciler IRC sınıfında orsa pupa yarışı, destek sınıfında ise coğrafi rotada yarıştı.

Yarışın ardından Çeşme Belediyesi Şehir Terası'nda gerçekleşen törende yarışın birincisi Borusan Racing Çılgın Sigma takımı kupasına kavuştu.