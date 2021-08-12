‘Yaylanın Sultanları’ izlenme rekorları kırıyor

Gümüşhane’nin 2 bin 229 metre yükseklikteki Kirazlık yaylasında voleybol oynayan yayla kızları videosu 10 milyon izlenmeyi geçti.

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Gümüşhane'de yaylada hayvancılıkla uğraşan ve boş zamanlarında kendi imkanlarıyla kurdukları sahada kıran kırana voleybol müsabakaları yapan yayla kızlarının videosu 10 milyondan fazla izlendi.

Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünün denizden 2 bin 229 metre yükseklikte yer alan bulutlara yakın yaylasının Başaklı Obasında gençler kendi imkanlarıyla direk ve file ayarlayarak yağışlı günler haricinde her gün düzenli olarak voleybol oynuyor.

Sabah erken saatlerde kalkan ve hayvanlarıyla ilgilenen gençler daha sonra boş zamanlarını oluşturdukları voleybol sahasında geçiriyor. Yayla sakini yaşlılar ve çocukların seyirciliğini yaptığı müsabakalar kıran kırana geçerken profesyonel oyunculara taş çıkarırcasına voleybol oynayan gençlerin videosu geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformlarından birisinde 10 milyonu geçen izleme alınca dikkatleri üzerine çekti.

Aralarında üniversite mezunlarının da olduğu yayla kızlarının müsabakaları sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girerken önemli başarılar elde eden Kadın Milli Voleybol Takımına verilen ‘Filenin Sultanları’ isminden esinlenerek ‘Yaylanın Sultanları’ ismi verildi.