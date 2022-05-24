Yeşil sahada dipte, salonda zirvede! Türkiye sizinle gurur duyuyor!

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Futbolumuz yerlerde sürünürken basketbol, voleybol ve olimpik branşlar yüzümüzü güldürdü

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Haber: Devrim Demirel/Aykut Coşkun | Basketbolda, erkekler ve kadınlardaki 6 kupanın 4’ünde Türk takımları kürsüye çıktı. 4 finalden 2 şampiyonluk geldi. Voleybolda kadınlar ve erkeklerdeki 8 turnuvanın 5’inde dereceye girdik. Uluslararası kupa sayısımız 26’ya ulaştı. Güreş, boks ve tekvandoda Ay-Yıldızlı sporcular 42 madalya kazandı, takım halinde dünya ve Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Türk futbolu; federasyonun kötü yönetimi, batık kulüpleri, bitmeyen kavgaları, teknik direktör ve menajer oyunları, skandalları ve medyası ile dibe vururken; ekonomik sıkıntılarla boğuşan Türk halkının yüzünü diğer branşlar güldürdü. Futbolumuz tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirirken basketbol ve voleybolda Türk takımları uluslararası kupalarda fırtına gibi esti. Ata sporumuz güreşin yanı sıra boks ve tekvandoda da Ay-Yıldızlı sporcular Türkiye’yi madalyaya doyurdu.

EFES VE VAKIF TARİH YAZDI

Basketbolda, erkekler ve kadınlardaki 6 kupanın 4’ünde Türk takımları kürsüye çıktı. 4 finalden 2 şampiyonluk geldi. Anadolu Efes, EuroLeague tarihinde unvanını koruyan üçüncü takım oldu. Voleybolda kadınlar ve erkeklerdeki 8 turnuvanın 5’inde Türk takımları dereceye girdi. VakıfBank, çifte kupa alırken 5 şampiyonlukla CEV Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı unvanını ele geçirdi. Kazandığımız uluslararası kupa sayısı basketbolda 12’ye, voleybolda ise 26’ya ulaştı.

KADIN GÜREŞİ ZİRVEDE

Olimpik sporlarda da Türkiye büyük bir yükseliş sürecine girdi. İstanbul’daki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Türk sporcular 5 altın 2 bronz alıp takım halinde de zirveye çıktı. Tekvandoda gelenek sürdü; Manchester’daki Avrupa Şampiyonası’ndan 9 altın, 5 gümüş, 4 bronz geldi. Ata sporumuz güreşte ise yıllar sonra ilk kez başarılı bir turnuva geride kaldı. Budapeşte’deki Avrupa Şampiyonası’nda Türk güreşçiler 17 madalya aldı. Kadınlar ilk kez takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu.

CLYBURN VE EGEHAN EFES YOLUNDA

Avrupa şampiyonu unvanını Belgrad’daki Final Four’da Olympiakos ve Real Madrid’i yenerek koruyan Anadolu Efes, ING Süper Lig play-off çeyrek finalinde bugün Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Seride durum 1-1. Kazanan yarı finale adını yazdırıp Galatasaray Nef ile eşleşecek. Mavi-beyazlılarda transfer çalışmaları da başladı. CSKA’dan ayrılan Will Clyburn ve Beşiktaş’ta iyi bir sezon geçiren Egehan Arna, Efes’e yakın isimler.

PAOLA EGONU VAKIFBANK’TA

Sezonu 5 kupa ile kapatan, CEV Şampiyonlar Ligi tarihindeki 5. zaferiyle organizasyonun en başarılı takımı unvanını elde eden VakıfBank, tarihi bir transfere imzasını attı. Sarı-siyahlılar, son finalde 3-1 yendiği İmoco’nun süper yıldızı Paola Egonu’yu transfer etti. Kulüp Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Egonu artık bizim oyuncumuz” açıklamasıyla transferi duyurdu. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan 23 yaşındaki pasör çaprazı, son VakıfBank maçını 39 sayı ile tamamlamıştı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDE SEZON KUTLAMASI

FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan, ING Basketbol Süper Ligi'nde de play-off'ta yer alarak tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, sezon finalini dev bir kutlamayla yaptı. BAU Future Campus'te buluşan takım, festival alanına üstü açık otobüsle giriş yaptı ve ardından kupa seremonisi sahnede bir kez daha tekrarlandı. Yalın konseri ile kutlamalar noktalandı.