Yulimar Rojas uzun atlamada dünya rekoru kırdı | 2020 Tokyo Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar üç adım uzun atlamada yarışan Venezuelalı Yulimar Andrea Rojas Rodriguez, ilk hakkında olimpiyat rekorunu, ardından 15.67'lik atlayışıyla dünya rekorunu kırdı.

SOZCU.COM.TR

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar üç adım uzun atlamada Venezuelalı atlet Yulimar Andrea Rojas Rodriguez tarihi bir başarıya imza attı.

15.67’lik atlayışıyla 26 yıllık dünya rekorunu 17 santim geliştiren 25 yaşındaki Rodriguez, altın madalyayı kazandı. İlk hakkında 15.41 atlayarak 2008 Pekin Olimpiyatları’nda 15.39 atlayan Kamerunlu Francoise Mbango’nun olimpiyat rekorunu ele geçiren Rojas, son atlayışında 15.67’ye ulaştı ve Ukraynalı Inessa Kravets’in 15.50 ile 1995’te kırdığı dünya rekorunu 17 santimle geliştirmeyi başardı.

-Düzeltme- Yulimar Rojas, 15.67 ile dünya rekoru kırdı. — Eurosport TR (@Eurosport_TR) August 1, 2021

Rojas Venezuela adına olimpiyatlarda altın madalya sevinci yaşayan ilk kadın sporcu olurken, gümüş madalyayı Portekiz’den Patirica Mamona, bronz madalyayı ise İspanyol Ana Peleteiro kazandı. 25 yaşındaki Rojas, 2016 Rio Olimpiyatları’nda Kolombiyalı Caterine Ibarguen’in arkasında ikinci olmuştu ancak o zamandan beri Tokyo Oyunları’na katılan lider atlet olarak kendisini kanıtladı.

Bu yıl 15 metre sınırın aşan dünyadaki tek kadın atlet olan Rojas, Pazar günkü final elemeleri için belirlenen 14.40’lık dereceyi 14.77’lik sıçrama ile kolayca geçmişti. Yarıştan önce Ukraynalı Inessa Kravets’in 1995’teki dünya rekorunu kırıp kıramayacağı konusunda konuşan Rojas, “Bütün kalbimle arzu ettiğim bir şey ama odak noktam Olimpiyat madalyası. Buraya elimden gelenin en iyisini yapmak için geldim ve Pazar günü her şeyin iyi gitmesini umuyorum” demişti.