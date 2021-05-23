Yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyenlere örnek: Emir Şendoğan

Tarsus Amerikan Koleji'nde spor bursu ile okuyan 19 yaşındaki milli raket Emir Şendoğan, ABD'nin Teksas eyaletindeki Rice Üniversitesi'nden tenis bursu kazandı. Emir Şendoğan, üniversitenin tüm dünyadan seçtiği üç tenisçiden biri olmanın öyküsünü SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

5 yaşındaki bir videomda annem ‘Büyüyünce ne olmak istiyorsun' diye sorduğunda ‘Tenisçi olacağım' diye cevap veriyorum. Babam tenis oynardı, ben de babamı seyrederek bu spora ilgi duymaya başladım sanıyorum. 8 yaşından beri tenis oynuyorum.

İlk ulusal turnuvamı 9 yaşında oynadım. 11 yaşından beri uluslararası turnuvalara katılmaktayım. 2015'te Tarsus SEV Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi iken U14 Tenis Milli Takımı'na seçildim. 16 yaşında Türkiye şampiyonu da oldum.

12 AY SEYAHAT

Gençler dünya klasmanında 128. sıraya kadar yükseldim. Yüzde 67 kazanma oranıyla Türkiye'de gençler klasmanında tüm zamanların en iyi ikinci sıralamasına sahip oldum. Avustralya Açık'a gençlerde katıldım.

Teniste profesyonelliğe adım atmak oldukça zor. Neredeyse haftanın 7 günü antrenman yapıp 12 ay seyahat etmeniz gerekebiliyor.

ÖNCE DİSİPLİN

8 yaşından beri haftanın 6 günü yoğun antrenman yapıyorum. Sabah 05.00'te başlayan günüm akşam saat 20.00'de kondisyon antrenmanı ile son buluyor. Günde 5 saat süren bir antrenman programım var.

8 yaşından beri ailece tatil yapmadık. 8 yaşından beri 07.00'den geç kalkmadım. Hiçbir akşam 22.30'dan daha sonra yatmadım. Hiçbir gün kahvaltı yapmadan, portakal suyumu içmeden antrenmana gitmedim.

KARİYER DE YAPACAĞIM

Tenis, diğerleri ile kıyaslandığında pahalı bir spor. Turnuva giderleri, seyahat masrafları. Okulum Tarsus Amerikan Koleji'nin bağlı olduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı'ndan burs almam bana çok destek oldu. SEV, bu anlamda sporculara çok destek olan bir vakıf.

Spor ve akademik kariyeri birlikte götürmeyi hedefliyorum. Ekonomi ve politika bilimi okumak istiyorum. Ama tenis hayatımın sonuna kadar mutlaka yaşamımın bir parçası olacak.

1. LİG TAKIMINDA

ABD’de üniversiteler arası sportif rekabet üst seviyede. Neredeyse tüm spor branşlarında ligler var. 1. ligdeki sporcu öğrenciler, dünyanın her yerinden, başantrenörler tarafından seçiliyor.

Rice, yüzde 9 kabul oranı ile Amerika'nın en iyi 16. üniversitesi olmasının yanında güneyin Harvard'ı olarak bilinen, çok prestijli bir okul. Burs alabilmemin nedeni, 1. lig seviyesindeki tenis takımında oynayacak olmam.

İDOLÜM NADAL

“Tenis birçok dinamiği içinde barındıran bir spor. Fiziksel olarak hız, dayanıklılık, esneklik, güç. Yanında mental olarak kortta güçlü bir duruş. Bazen maçlar 4 saate kadar uzayabiliyor. 2018 yılında Mısır'da 40 derece sıcaklıkta 4 saat süren maç yaptım. Rafael Nadal idolüm. Toprak kortta yetişmesi ve çok iyi bir toprak oyuncusu olması, savaşçı ve pes etmeyen bir oyun stili olması ortak özelliklerimiz. Beni fiziken Nadal'a benzeten çok kişi oluyor.”