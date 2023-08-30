Zehra Güneş’ten yarı final sonrası Atatürk vurgusu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Zehra Güneş'in açıklamaları gündem oldu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Ay yıldızlılar, Polonya’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları’nda yıldız oyuncu Zehra Güneş, Polonya galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Güneş’in kullandığı ifadeler sosyal medyada da gündem oldu:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutlarım. Cumhuriyetin 100. yılında Türk kadınının, Avrupa’da ilk 4’te olup Türkiye’ye bu zaferi yaşatabilmesinin gururunu yaşıyoruz. Türk kadınları olarak, Atatürk’ün gösterdiği yolda ışık tutarak gelecek nesillere rol model olmaya çalışıyoruz. Umarım bu turnuvayı altın madalya ile bitirip tekrar bu ışığı devam ettirebilecek nesillere örnek oluruz.”

SANTARELLİ: ALTIN MADALYA İSTİYORUM

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ise “Motivasyon altın madalya, altın madalyayı istiyorum.” sözlerini kullandı.

HANDE BALADIN: İSTEDİĞİMİZ KUPAYI ALIP DÖNECEĞİZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Hande Baladın, Polonya’ya karşı alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten Hande Baladın, “Harika bir takım oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Bugün burada inanılmaz bir atmosfer vardı. Harika bir maçtı. Mental olarak çok zor bir maçtı ama takımın her bir bireyi gerçekten mental olarak ne kadar sağlam olduğunu gösterdi. Çok mutlu ve gururluyum. Umarım istediğimiz kupayı alıp döneceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.