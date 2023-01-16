10 gollü maçta Merih Demiral’a sevgi seli

Merih Demiral'ın takımı Atalanta'nın ligin 18. haftasında Salernitana ile karşılaştığı maça Türk taraftarlar damga vurdu.

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İtalya Serie A’da forma giyen Merih Demiral’ın takımı Atalanta’nın ligin 18. haftasında Salernitana ile karşılaştığı maça Türk taraftarlar damga vurdu.

Bergamo’da Atalanta’nın evi Gewiss Stadyumu’nda oynanan maç Atalanta’nın farklı üstünlüğü ile sona erdi. Sezona iyi başlayan fakat sonradan düşüşe geçen Atalanta, son haftalarda kazanmaya başlayan formunu tekrar ettirerek Salernitana karşısında tam 8 gole imza attı. 8-2 biten maça Türk taraftarlar Merih Demiral’a sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye’den bu maç için seyahat eden 60’a yakın Türk taraftar, maç öncesinde yerlerini alarak Merih Demiral’a destek verdiler. Devre arasında Türk bayrakları ve Merih’e adanmış bir pankart da açan taraftarlar pankartta, Türk Duvarı ifadesine ve Türk Bayrağı’na yer verdiler.

Bir anda Türkiye’den bir stadyuma dönüşen maçta tüm İtalyan taraftarlar da bu anları telefonlarıyla ölümsüz hale getirdi.

Maçın 58. dakikasında oyuna giren Merih Demiral, maç sonu soluğu Türk taraftarların yanında aldı. Merih maç sonunda tüm taraftarların saha kenarına çağırdı ve hepsiyle birer birer hatıra fotoğrafı çektirdi. Maç sonunda yine pankartları ve bayraklarını açan Türk taraftarlar, İtalyan Ligi’nin yayıncısı tarafından da canlı olarak tüm dünyaya gösterildi. Merih de maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Binlerce kilometre yol gelerek soğuk havada içimi ısıtan herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.