10 kişilik Barcelona, Atletico Madrid’e gol yağdırdı

La Liga 23. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid'i ağırlayan Barcelona, geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçı 4-2 kazanmayı bildi.

Sozcu.com.tr

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Xavi Hernandez’in takımın başına gelmesiyle yükselişe geçen Barcelona, ligde Atletico Madrid’i konuk etti.

Maçın 8. dakikasında Yannick Carrasco’nun golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Atletico Madrid, 10. dakikada Jordi Alba’nın müthiş golüne engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Beraberlik golünden sonra baskısını arttıran Barcelona, 21’de Gavi ve 43’te Ronald Araujo’nun golleriyle ilk yarıyı 3-1’lik üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Barça, Alba’nın golünde müthiş bir asist yapan Dani Alves’in 49. dakikada attığı golle durumu 4-1’e getirdi. Konuk ekip Atletico Madrid 58’de Luis Suarez’in golüyle skoru 4-2 yaptı. Dakika 69’da VAR kararıyla direkt kırmızı kart gören 38 yaşındaki Dani Alves, 1 gol – 1 asistle oynadığı maçta Barcelona’yı 10 kişi bıraktı. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona mücadeleyi 4-2 kazandı.

Bu sonuçla puanını 38 yapan ve 4. sıraya yükselen Barcelona, 36 puanda kalan Atletico Madrid’i geride bırakmış oldu.

WHAT A GOAL BY JORDI ALBA!!! pic.twitter.com/T7vvB8WdHE — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2022