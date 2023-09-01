10 takım Avrupa Ligi biletini kaptı
Avrupa futbolunun 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu tamamlandı ve 10 takım gruplara kaldı.
UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu sonucu gruplara kalan 10 takım belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu rövanşları oynandı.
Karabağ, Slavia Prag, Sheriff, Aris Limasol, Sparta Prag, Olympiakos, Ajax, Union Saint-Gilloise, Hacken ve LASK, grup aşamasına yükseldi.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
Karabağ (Azerbaycan) – Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-0)
Zorya Luhansk (Ukrayna) – Slavia Prag (Çekya): 2-1 (0-2)
Sheriff (Moldova) – Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1 (1-1)
Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) – Slovan Bratislava (Slovakya): 6-2 (1-2)
Sparta Prag (Çekya) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-1 (1-3)
Cukaricki (Sırbistan) – Olympiakos (Yunanistan): 0-3 (1-3)
Ajax (Hollanda) – Ludogorets (Bulgaristan): 0-1 (4-1)
Lugano (İsviçre) – Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (0-2)
Aberdeen (İskoçya) – Hacken (İsveç): 1-3 (2-2)
Zrinjski (Bosna Hersek) – LASK (Avusturya): 1-1 (1-2) (AA)