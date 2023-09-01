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10 takım Avrupa Ligi biletini kaptı

Avrupa futbolunun 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu tamamlandı ve 10 takım gruplara kaldı.

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10 takım Avrupa Ligi biletini kaptı

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu sonucu gruplara kalan 10 takım belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu rövanşları oynandı.

Karabağ, Slavia Prag, Sheriff, Aris Limasol, Sparta Prag, Olympiakos, Ajax, Union Saint-Gilloise, Hacken ve LASK, grup aşamasına yükseldi.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) – Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-0)

Zorya Luhansk (Ukrayna) – Slavia Prag (Çekya): 2-1 (0-2)

Sheriff (Moldova) – Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1 (1-1)

Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) – Slovan Bratislava (Slovakya): 6-2 (1-2)

Sparta Prag (Çekya) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-1 (1-3)

Cukaricki (Sırbistan) – Olympiakos (Yunanistan): 0-3 (1-3)

Ajax (Hollanda) – Ludogorets (Bulgaristan): 0-1 (4-1)

Lugano (İsviçre) – Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (0-2)

Aberdeen (İskoçya) – Hacken (İsveç): 1-3 (2-2)

Zrinjski (Bosna Hersek) – LASK (Avusturya): 1-1 (1-2) (AA)

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