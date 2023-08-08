14 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girip ceza alan Desley Ubbink’in transferi tepki çekti

Hollanda 1. Ligi takımlarından FC Emmen’in, 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle hüküm giyen Desley Ubbink'i transfer etmesi sosyal medyada ve ülkede olay yarattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen sezon Hollanda Eredivisie’den 1. Lig'e düşen FC Emmen, Romanya'nın UTA Arad takımından 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Desley Ubbink'i transfer etti.

Sosyal medyada paylaşılan transfer haberinin altına onlarca yorum yapılırken kulübün transferi eleştirildi. Bu eleştirilen taktiksel veya oyuncunun yetenekleriyle ilgili değildi. Çünkü Desleey Ubbink, 2012-2013 sezonunda 20 yaşındayken 14 yaşındaki bir kız çocuğu ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle 160 saat toplum hizmetinde çalışma cezası almıştı.

YARGIÇ ‘RIZA’ DEDİ, KIZ KORKTUĞUNU SÖYLEDİ

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; Mahkeme, Ubbink'in reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girerek, “sosyal ahlak standardını aştığını” belirtti.

Yargıç, “Görünüşe göre sekse rıza gösterilmişti, ancak yasanın amacı kesinlikle gençleri kendilerine karşı korumaktır” dedi.

Futbolcunun birlikte olduğu 14 yaşındaki kız çocuğu ise, Ubbink’in kendisini sekse zorladığını ve korktuğu için birlikte olduğunu söyledi.

Desley Dubbink aldığı bu cezadan sonra ülkesinden ayrılıp Kazakistan, Slovakya, Polonya ve Romanya’da futbol hayatını sürdürdü.

WIKIPEDIA SAYFASINI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTILAR

1+1 yıllık imzalanan sözleşmenin ardından Emmen’in teknik direktörü Fred Grim, Desley’i övüp takıma katkı sağlayacağını belirtirken kulüp de tepkilerin dinmesi için Wikipedia sayfasını değiştirmeye çalıştı.

Bu, Hollandalı futbolseverlerin tepkisini daha da arttırdı. Sosyal medya yorumlarında, “seks suçu hükümlüsü” bir oyuncunun sahada olması kadar, bununla ilgili bilgilerin Wikipedia'dan silinmek istenmesinin de FC Emmen'e büyük zarar verdiği vurgulandı.

FC Emmen Genel Müdürü Rinse Bleeker, bölgesel kanal RTV Drenthe’ye yaptığı açıklamada, “Şu anda bu konuda daha fazla açıklama yapmak istemiyorum çünkü bu bir çalışanın özel durumunu ilgilendiriyor” dedi.

Kulüp Müdürü, FC Emmen'in mahkumiyeti önceden bilip bilmediği konusundaki soru üzerine, “Belki bunu daha sonra konuşuruz” karşılığını verdi.