2022 Dünya Kupası grupları belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi. İlk kez yazın düzenlenmeyecek organizasyon 21 Kasım'da başlayacak.

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Dünya futbolunun 1 numaralı kupası, 4 yılda bir düzenlenen ve dünyanın merakla takip ettiği Dünya Kupası’nda grup kuraları çekildi. 21 Kasım Pazartesi 2022’de başlayıp 18 Aralık Pazar 2022’de oynanacak finalle sona erecek 2022 Dünya Kupası’nda ne yazık ki Türkiye yok…

Dünya Kupası’nın açılış maçı 21 Kasım Pazartesi saat 13.00’te Katar-Ekvador arasında oynanacak.

Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.

İŞTE 2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B GRUBU: İngiltere, İran, ABD, Galler/İskoçya-Ukrayna

C GRUBU: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D GRUBU: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

E GRUBU: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda

F GRUBU: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G GRUBU: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H GRUBU: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık'ta çeyrek, 13-14 Aralık'ta ise yarı final maçları oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022'de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu'nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022'de Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda ise üçüncülük maçı oynanacak.