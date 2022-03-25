2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ülkeler

Her zaman yaz mevsiminde izlemeye alıştığımız Dünya Kupası, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek. Katar'daki organizasyon için ev sahibi ülke haricinde 18 takım Dünya Kupası biletini cebine koydu. Oynanacak maçların ardından 13 takım daha Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanacak.

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2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Katar'daki sıcaklık nedeniyle ilk kez yaz mevsiminde düzenlenmeyecek ve futbol takımlarının fikstür arasına girecek olan Dünya Kupası için son biletler sahiplerini buluyor…

Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Güney Amerika'dan 4, Avrupa'dan 10 ve Asya’dan 4 takım Dünya Kupası biletini cebine koydu. 4'erli 8 grubun olacağı ve 32 takımın mücadele edeceği organizasyona Avrupa kıtasından 3 takım daha katılacak. Türkiye’nin Portekiz’e yenilerek şansını kaybettiği play-off’tan Polonya-İsveç ve Kuzey Makedonya-Portekiz eşleşmelerinin galipleri Salı akşamı oynanacak maçların ardından Dünya Kupası bileti alacak.

24 Mart’ta oynanması planlanan İskoçya-Ukrayna yarı final mücadelesi ise FIFA’nın kararıyla haziran ayına ertelendi. Bu eşleşmenin galibi Galler ile karşılaşacak.

KURA 1 NİSAN’DA, FİNAL 18 ARALIK’TA

2022 FIFA Dünya Kupası grup kuraları, 1 Nisan 2022’de Katar’ın Doha şehrinde çekilecek.

Her gün 4 maç oynanacak turnuvada 12 günde grup aşaması tamamlanacak. 3-6 Aralık tarihlerinde son 16 turu, 9-10 Aralık’ta çeyrek, 13-14 Aralık’ta ise yarı final maçları oynanacak.

Final maçı ise 18 Aralık 2022’de. 2022 Dünya Kupası finali, Lusail şehrindeki 80 bin kişilik Lusail Stadyumu’nda düzenlenecek. 17 Aralık 2022’de Khalifa Uluslararası Stadyumu’nda ise üçüncülük maçı oynanacak.

2022 DÜNYA KUPASI BİLETİ ALAN TAKIMLAR