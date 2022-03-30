2022 Dünya Kupası’nın resmi maç topu tanıtıldı!

Adidas, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın resmi topu 'Al Rihla'yı tanıttı. Arapça 'Yolculuk' anlamına gelen top, Katar'ın kültüründen, mimarisinden ve bayrağından esinlenildi. Dünya Kupası'nda kullanılacak topun özellikleri de dikkat çekici...

Sozcu.com.tr

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Adidas, Al Rihla’yı Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için resmi maç topu olarak tanıttı. FIFA Dünya Kupası için üst üste 14. topunu üreten Adidas, Al Rihla’yı havada daha hızlı hareket eden ve maksimum maç hızına dayanacak şekilde tasarladı.

FIFA Pazarlama Hizmetleri Direktörü Jean Francois Path, “Bu muhteşem, sürdürülebilir ve kaliteli bir Adidas resmi topudur. Gezegendeki en önemli turnuvanın oynanacağı Katar’da yıldızlar, dünyanın dört bir yanındaki genç futbolcular gibi onunla en üst düzeyde oynamaktan keyif alacaklar” dedi.

Adidas laboratuvarlarında, rüzgar tünellerinde ve sahada yapılan titiz veri toplama işlemlerinin ardından tasarlanan Al Rihla, sahada optimum doğruluk ve güvenilirlik derecelerine sahip.

AL RIHLA’NIN ÖZELLİKLERİ

CRT-CORE: Bu özellik topun kalbi olarak görülüyor. Maksimum form, havada hareket halindeyken ve geri tepmelerde sapma olmamasını sağlarken, en yoğun oyunlarda hız, doğruluk ve tutarlılık elde edilmesine yarıyor.

Speedshell: Makro ve mikro dokular sayesinde topun havadaki doğruluğunu, dengesini ve dönüşünü artıran yenilikçi 20 panelli dokulu poliüretan deriye sahip.

Al Riha, yalnızca su bazlı mürekkepler ve yapıştırıcılarla ypaılan ilk Dünya Kupası topu. Arapça’da ‘Yolculuk’ anlamına gelen Al Rihla, Katar’ın kültüründen, mimarisinden, ikonik gemilerinden ve bayrağından ilham alarak tasarlandı.

Adidas futbol tasarım ve grafik direktörü Franziska Löffelmann, “Futbol daha da hızlanıyor ve hız arttıkça havadaki hassasiyet ve denge son derece önemli hale geliyor. Yeni tasarım, topun havada giderken çok daha yüksek hızda kalmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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