4,5 ay sonra iyileşen Barcelona’nın yıldızı Dembele yine sakatlandı

Ekonomik ve kadro sıkıntılarıyla boğuşan Barcelona, Fransız yıldızı Ousmane Dembele’nin iyileşmesine sevinemeden yıldız futbolcuyu yeniden sakatlandığı haberiyle sarsıldı. Fransız futbolcu, sol bacağındaki uyluktan yine sakatlandı ve kronik sakat imajını tazelemiş oldu. Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Dinamo Kiev maçıyla aylar sonra formasına kavuşan 24 yaşındaki futbolcu yaklaşık 30 dakika sahada kaldı ve iyi bir performans sergiledi.

Ancak Barcelona’dan yapılan açıklamada, Dembele’nin sol bacak kasında yaşadığı bir sorun olduğu ifade edildi. Dembele’nin sahalara dönüşüyle ilgili net bir bilgi verilmezken, sakatlığın tahmini iyileşme süreci 3-4 hafta olarak biliniyor. Dembele Kiev maçında sahada kaldığı 30 dakikada iyi bir oyun oynamasına rağmen, İspanya basınındaki haberlerde sakatlıktan yeni çıktığı için birden kendisini zorlaması sakatlığın tekrarlamasına yol açtığı iddia ediliyor. Yaklaşık 4,5 aydır sakat olan futbolcunun 30 dakikada aşırı efor sarf etmesinin birkaç hafta daha sahalardan uzak kalmasına neden olduğu yorumları yapıldı.

| The first team player Ousmane Dembélé has a strain in the semimembranosus muscle of his left hamstring.https://t.co/e7P9uj6dBq pic.twitter.com/I1JXxd56bt

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 4, 2021