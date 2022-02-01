50 milyon Euro’luk Erling Haaland savaşı

Borussia Dortmund'un parlayan yıldızı Erling Haaland için dünya devlerinden önce sponsor olmak isteyen markalar arasında savaş başladı. Erling Haaland, tıpkı piyasa değerinde olduğu gibi, sponsorluk anlaşmasında da inanılmaz bir yükseliş yaşıyor.

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Transfer borsasının en popüler isimlerinden biri olan Borussia Dortmund’un Norveçli yıldızı Erling Haaland, sponsorlar arasında amansız bir yarışa neden oldu. Gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu olan Erling Haaland için, iki ünlü spor giyim firması arasında savaş başladı.

Henüz Salzburg forması giyerken anlaşma imzaladığı Nike ile sponsorluk sözleşmesi sona eren Erling Haaland için Puma da devreye girdi. Nike ile yaptığı ilk anlaşmada 5 yıl için 1 milyon Euro alan Norveçli yıldız, değerini 50’ye katladı. İki firma da Erling Haaland için 5 yıllık anlaşma karşılığında 50 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

İKİ FİRMA KAPIŞIYOR

Erling Haaland’ın menajeri Mino Raiola ile görüşmelere başlayan iki firma, henüz 21 yaşında olan golcüyü ikna etmek için büyük çaba harcıyor. Eski sponsoru Nike’ın bir adım önde olduğu söylense de, Erling Haaland’ın babası ile Puma’nın Norveç asıllı patronu Bjorn Gulden arasında yapılan görüşmenin, Puma’nın şansını arttırdığı belirtiliyor.

Salzburg’dan 1 Ocak 2020 tarihinde 20 milyon Euro’ya Borussia Dortmund’a transfer olan Erling Haaland’ın piyasa değeri şu anda 150 milyon Euro… Norveçli yıldız, tıpkı piyasa değeri gibi sponsorluk anlaşmasında da 2 yılda inanılmaz bir sıçrayışa imza atmaya hazırlanıyor.

Erling Haaland, Borussia Dortmund formasıyla 2 yılda çıktığı 79 maçta 80 gole imza atarken, 21 de asist yaptı.