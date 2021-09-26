Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor!

Katar takımlarından Al-Arabi forması giyen eski Hatayspor forveti Aaron Boupendza, klas gollerine bir yenisini daha ekledi.

Sozcu.com.tr

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Katar’da Al-Arabi takımında kariyerini sürdüren Aaron Boupendza, Qatar SC takımıyla oynadıkları maçta müthiş bir frikik golüne imza attı. Sezon başında Hatayspor’dan ayrılarak 4,5 milyon Euro’ya Al-Arabi’ye transfer olan Boupendza, ilk maçında attığı golün ardından ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Al-Arabi, 50. dakikada kazanılan frikiği Boupendza’nın gole çevirmesiyle mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle tamamlamayı başardı. Geçen sezon Hatayspor forması giyen Gabonlu forvet, attığı 22 golle Süper Lig gol kralı olmuştu. İşte Boupendza’nın attığı harika frikik golü.

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