Aaron Boupendza jeneriklik gollerine devam ediyor!
Katar takımlarından Al-Arabi forması giyen eski Hatayspor forveti Aaron Boupendza, klas gollerine bir yenisini daha ekledi.
Katar’da Al-Arabi takımında kariyerini sürdüren Aaron Boupendza, Qatar SC takımıyla oynadıkları maçta müthiş bir frikik golüne imza attı. Sezon başında Hatayspor’dan ayrılarak 4,5 milyon Euro’ya Al-Arabi’ye transfer olan Boupendza, ilk maçında attığı golün ardından ikinci golünü de kaydetmeyi başardı.
İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Al-Arabi, 50. dakikada kazanılan frikiği Boupendza’nın gole çevirmesiyle mücadeleyi 2-0’lık galibiyetle tamamlamayı başardı. Geçen sezon Hatayspor forması giyen Gabonlu forvet, attığı 22 golle Süper Lig gol kralı olmuştu. İşte Boupendza’nın attığı harika frikik golü.
Aron Boupendza@QatarSportClub 0-[2] @alarabi_club
Week 4 | #QNBstarsLeague pic.twitter.com/kWFbVbcOeD
— Qatar Stars League (@QSL_EN) September 26, 2021