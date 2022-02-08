ABD doğumlu Çinli sporcu Zhu Yi, ülkesinde linç ediliyor

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda yarışan Çinli sporcu Zhu Yi, artistik patende yaşadığı talihsizlikler sonucu ülkesinde linç ediliyor. Çin Takımı'nda yarışmak için ABD vatandaşlığından vazgeçen Zhu Yi, ülkeyi ikiye böldü.

Sozcu.com.tr

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Çinli artistik patenci Zhu Yi, Olimpiyatlardaki performansı sırasında birkaç kez yere düştüğü için Çin sosyal medyasında ağır eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Pekin’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’nda Pazar günkü ilk yarışta, atlayışlarda başarısız olan Zhu Yi’nin performansı, Çin takımını madalyadan etti. Pazartesi günü iki kez düştüğü ikinci performansı eleştirilerin artmasına neden oldu. Zhu Yi’nin performansı utanç verici olarak adlandırılırken, geçmişiyle ilgili saldırılara da maruz kaldı.

ABD’de doğan ve yetişen patencinin, Çin doğumlu sporcular yerine Olimpiyat takımına dahil edilmesi eleştiri konularının başında geldi. Birçok kişi, 19 yaşındaki bir çocuğun takıma seçilme gerekçelerini sorguladı ve Zhu’nun babasının ünlü bir bilim insanı olduğu için tercih edildiğine dair iddialar ortaya atıldı.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da #ZhuYiFellDown (Zhu yi düştü) etiketi kısa sürede trend olurken, tacize varan saldırılar nedeniyle 300’den fazla paylaşım silindi ve birçok hesap askıya alındı.

“NELER YAPABİLDİĞİMİ GÖSTERMEK İSTEDİM”

2018’de Çin Takımı’na katılmak için ABD vatandaşlığından vazgeçen Zhu, erken bir sıçramayla duvara çarpmadan önce bile buz üzerinde gözle görülür şekilde gergin görünüyordu. Pazar günkü performansından sonra üzgün ve utanmış hissettiğini söyledi.

“Sanırım çok baskı hissettim çünkü Çin’deki herkesin takımda olmama şaşırdığını biliyorum. Onlara gerçekten neler yapabileceğimi göstermek istedim ama ne yazık ki yapamadım.”

“AĞLAMAK HER ŞEYİ ÇÖZEBİLİR Mİ?”

Pazartesi günkü eleştiri, kendisini göstermeye çalışan Zhu’nun art arda sıçramalar sonrası düşmesiyle tekrar patlak verdi. Yarışı tamamladıktan sonra gözyaşlarına boğulan Zhu, buz pistini hıçkırıklarla terk etti. Kenarda bekleyen takım arkadaşları Zhu’yu sıcak bir şekilde karşılarken, sosyal medyada durum tam tersineydi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Gücü yok. Sahnede tutkusu ve coşkusu yok gibi görünüyor” dedi. Bir başka kullanıcı ise, “Ağlamasından nefret ediyorum. Ağlamak her şeyi çözebilir mi?” ifadelerini kullandı.

EILEEN GU GURUR KAYNAĞI

Ancak birçok kişi, genç sporcuya sempati duyarak ve savunarak gösterilen tepkileri de kınadı. Olimpiyatlardaki Çin Takımı sporcuları, madalya kazanmaları konusunda halktan büyük bir baskıyla karşı karşıya.

Yine de, Zhu gibi Çin için yarışmayı seçen ABD doğumlu sporcu olan Eileen Gu’nun başarıları Çin halkını gururlandırmaya devam ediyor. Salı günü kadınlar serbest stil kayak finalinde dramatik bir altın madalya kazandı. Gu, Çin’de sevilen bir figür. Hatta Çin’in ‘Kar Prensesi’ lakabına sahip. O sadece atletik yeteneği ile değil, aynı zamanda Çin kültürüne sahip çıkması nedeniyle de övgüleri topluyor.