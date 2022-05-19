ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nda eşit ücret golü!

ABD'deki kadın futbolcuların 'eşit ücret' talebi mutlu sona ulaştı. Özellikle ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın başarılarına rağmen erkeklerden daha düşük maaş ve ikramiye alması tartışmalara konu olmuştu.

Tayfun HOPALI / ABD

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Amerika erkek ve kadın milli futbol takımları, kadrolar arasındaki tartışmalı ücret farkını ortadan kaldıran bir iş anlaşması yaptı; hem maaşları hem de ikramiyeleri eşitlenecek.

ABD Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada uzun süredir tartışılan kadın futbol takımının az ücret aldığı yorumlarının artık son bulduğunu erkek ve kadın futbolcuların eşit miktarlarda maaş ve ikramiye alacaklarını açıkladı.

Kadın milli takımı forveti Margaret Purce, “Kadın futbolunun oyunun kurallarını değiştirecek. Tarihi bir şey ve bence sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, küresel olarak sporda birçok şeyi tetikleyecek” dedi.

Şimdiye kadar, ABD’li erkekler turnuvanın grup aşamasından çıkmadığı yıllarda bile, dört kez şampiyon olan kadınlardan çok daha fazla Dünya Kupası ikramiyesi kazanmıştı. FIFA, erkekler turnuvasının önemli ölçüde daha fazla gelir sağladığı gerçeğini öne sürerek erkek takımlarına çok daha büyük meblağlar ödüyor.

2019 yılında dünya şampiyonluğunu kazanan Amerikan kadın milli futbol takımı aldıkları ücretten memnun olmayarak “en az erkekler kadar kazanmak istiyoruz” açıklamaları yapıp kamuoyunda büyük bir tartışma başlatmışlardı.

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