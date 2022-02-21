ABD-Yeni Zelanda maçı Moore için kabus oldu! Gözyaşlarını tutamadı

ABD ile Yeni Zelanda arasında oynanan maçta yeşil sahalarda eşine ender rastlanan bir olay gerçekleşti.

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SheBelieves Kupası 2022 Grup maçında ABD ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. ABD’nin 5-0 kazandığı karşılaşmada Yeni Zelandalı futbolcu Meikayla Moore, daha önce eşine rastlanmamış bir olayın baş kahramanı oldu.

Adeta golle başlayan karşılaşmada ABD, Moore’un 5. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti. Moore, bu golden bir dakika sonra, 6. dakikada kendi kalesine bir gol daha kaydetti. Karşılaşmada 36. dakika oynanırken Moore, inanılmaz bir şekilde kendi kalesine bir gol daha atarak, ABD’nin soyunma odasına 3-0 önde girmesine neden oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kendi kalesine üç gol birden atan Moore, büyük üzüntü yaşarken, Yeni Zelanda Teknik Direktörü Jitka Klimkova tarafından 40. dakikada oyundan alındı. Yerini Rebekah Stott’a bırakan 25 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kabus gibi bir maç geçiren Moore’u takım arkadaşları teselli etti.

Liverpool’da forma giyen Moore ayrıca, ilk golü sağ ayağı, ikinci golü kafa ve üçüncü gol sol ayağıyla atarak, kendi kalesine ‘Perfect Hat-Trick’ (Mükemmel Hat-Trick) yapmış oldu.

ABD İKİ GOL DAHA BULDU

İkinci yarıda ABD, Ashley Hatch’in 51. ve Mallory Pugh’un 90+3. dakikada attığı gollerle Yeni Zelanda karşısında sahadan 5-0 galip ayrıldı.

İzlanda’nın 6 puanla liderlik koltuğunda yer aldığı grupta ABD, Yeni Zelanda karşısında aldığı galibiyetle puanını 4’e yükseltti ve ikinci sıraya yerleşti. Puansız Yeni Zelanda ise son sırada yer aldı.

Grubun son maçında ABD ile İzlanda karşı karşıya gelecek.