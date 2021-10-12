Abraham’dan Mourinho itirafı: ‘İlk söylediğinde güldüm…’

Chelsea'nin eski forveti Tammy Abraham, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun onu Roma'ya getirmeye nasıl ikna ettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Sezon başında Chelsea’den ayrılarak Roma’ya transfer olan ve sürpriz bir transfere imza atan Tammy Abraham, İngiltere’den İtalya’ya gidişinin arka planını anlattı. Serie A’ya iyi bir başlangıç yapan ve İngiltere Milli Takımı’na seçilen Abraham, kendisini Roma’ya gitmeye ikna eden Jose Mourinho ile mutlu günler geçiriyor. Times’a konuşan Abraham, Mourinho’nun transfer görüşmeleri sırasında kendisine söylediği ilk şeyin İngiltere’nin kötü hava şartlarından kaçmakla ilgili bir şaka olduğunu açıkladı.

“GÜNEŞİN TADINI ÇIKARMAK MI YOKSA…”

“Bana ilk söylediği şey, ‘Güneşin tadını çıkarmak mı yoksa yağmurda kalmak mı istersin?’ oldu. Güldüm. İlk başta çok düşünmedim. Premier Lig’de olmak istiyordum ve burada kalmak istiyordum. Evimdeydim. Kanatlarımı biraz açıp bir seçim yapmam gerekiyordu ve İtalya’yı seçtim. Mourinho’nun Roma’yı götürmek istediği yeri görebiliyordum ve sürecin bir parçası olmak istedim.”

“BANA ÇOK YARDIMCI OLDU”

“Mourinho çok iyi bir adam ve şu ana kadar bana çok yardımcı oldu. Taktik olarak hayatım boyunca sahip olduğum kadar şey öğrendim. Jose, taraftarların benim performansıma dikkat kesileceğini söyledi. En başından beri üzerimde bir sürü gözün olacağını biliyordum. İlk izlenimlerimi iyi vermek zorundaydım ve yaptığım da buydu.”

CHELSEA’NİN KORKUSU…

Chelsea taraftarları, Stadio Olimpico’daki gelişimini gördükten sonra Abraham’ın ayrılmasından dolayı pişmanlık duyabilirler. Geriye dönüp bakıldığında, düşük performans gösteren Timo Werner’i takımda tutarken 24 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına izin vermek, belki de garip bir transfer gibi görünüyor.

Chelsea geçmişte Mohamed Salah ve Kevin de Bruyne gibi yetenekli genç oyuncuların takımdan ayrılmasına izin verdi. Londra ekibindeki en büyük korku, benzer bir durumun Abraham’da yaşanma ihtimali. 40 milyon Euro bonservisle Roma’ya giden Abraham, İtalyan ekibiyle sahaya çıktığı 10 maçta 4 gol atıp 2 asist yaptı.

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