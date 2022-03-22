Abramovich’i protesto eden Ukrayna Milli takımı SÖZCÜ’ye konuştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kampta bulunan ve Rus milyarder Roman Abramovich'in MY Solaris isimli yatının önüne bot ile geçerek protesto gösterisinde bulunan Ukrayna optimist milli takımı kafile başkanı Vieacheslav Madonich ve kafile antrenörü Paulo Dontsov, SÖZCÜ’ye konuştu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde nisan ayının başında düzenlenecek olan Uluslar arası Optimist Yarışması için 15 kişilik kafile ile ilçeye gelen ve dünyaca ünlü Rus milyarder roman Abramovich'in 140 metre uzunluğundaki ultra lüks yatı MY Solaris'in iskeleye yanaşacağı sırada önüne bot ile geçerek eylem yapan Ukrayna optimist milli takımı kafile Başkanı Vieacheslav Madonich, kafile antrenörü Paulo Dontsov ve takımı ziyaret eden Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu protesto ile ilgili SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

Antrenör Dontsov, savaşa sessiz kalmamak için gösteriyi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Biz zaten o gün antrenmandaydık ve büyük ve dev bir yat geldiğini görünce Rus Abramovich'e ait olduğunu anladık. Yanımızda zaten ülkemizin bayrakları vardı ve üzerlerine ‘No War’ yazdık. Sessiz kalamazdık. Bu savaşı destekleyen ve Rusya’nın yanında olan kişiler çok rahat olmamalı. Ülkemizde insanlar ölüyor, vahşice katlediliyor, buna sessiz kalmamız mümkün değildi. Çünkü bu Rus milyarderlerin de o saldırılarda Putin ile büyük payı var. Biz savaş değil barış istiyoruz. Çok demokratik ve anlaşılabilen bir tepki gösterdik. Bu tepkiyi dünyaya Ukrayna'nın sesini duyurmak için yaptık ve asla pişman, üzgün değiliz. Sporcularımızla gerçekleştirdiğimiz protestoyu Abramovich ve Rusya fazlasıyla hak etti” diye konuştu.

“AMACIMIZ SADECE…”

Kafile Başkanı Madonich ise “Bodrum'da çok güzel günler geçiyoruz. Daha öncede gelmiştik. Burada çok güzel ağırlanıyoruz. Dünkü eylemde ben karadan takip ediyordum, zaten antrenman için denizde olan sporcular Abramovich’in yatını görünce 5-10 dakikada organize olarak yatın önüne geçtiler. Amacımız sadece Ukraynalıların çektiği acıyı, yaşadığı daramı tüm dünyaya duyurmaktı.” dedi.

“DÜNYA BARIŞINA DESTEK OLSUN İSTİYORUZ”

Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu da şu ifadeleri kullandı: “Bodrumlu Ukraynalılar olarak bizde çok acı çekiyoruz. 15 kişilik milli takımımız çok olgun ve gerçekçi bir demokratik protestoda bulundular. Bizler yüzlerce kilometre uzaktayız ancak gönlümüz anavatanımız ile birlikte. Burada Türk dostlarımız ile birlikte mutluyuz, ülkemize yardımlar topluyoruz. Spor kafilemizin yaptığı protesto gösterisi tamamen barışa ve dünya insanlığının bir arada yaşamasına yönelik, eylemi destekliyoruz”