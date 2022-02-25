Abramovich’in kızı Putin’i hedef aldı: ‘Kremlin’in en başarılı yalanı…’

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in kızı Sofia, Vladimir Putin karşıtı mesajıyla gündeme oturdu. Sofia Abramovich, babasının İngiltere'den gelen yaptırımlardan kaçmasının ardından işgal nedeniyle Rus lideri hedef aldı. Öte yandan Bloomberg, Abramovich'in Chelsea'yi satmak için girişimlere başladığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından İngiltere’nin yaptırımlar açıklaması ve Chelsea’nin Rus milyarderi Roman Abramovich’in ülkeye girişinin fiilen yasaklanması futbol kamuoyunun en önemli maddelerinden biri haline geldi. Yaşananların ardından Abramovich’in kızı Sofia, Ukrayna’yı işgal ettiği için Rus lider Vladimir Putin’i eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Zamanının çoğunu Londra’da geçiren 27 yaşındaki Sofia Abramovich, Instagram’da Rus lideri tehlike işaretiyle gösteren bir görseli paylaşarak “Kremlin’in propagandasının en büyük ve başarılı yalanı, çoğu Rus’un Putin’in yanında olduğudur” ifadelerini kullandı.

SOVYETLER’İN DAĞILMASININ ARDINDAN…

Sofia Abramovich’in bu paylaşımı, babasının İngiltere’de yaşayan en yüksek profilli oligarklardan biri olarak özellikle gündeme oturdu. İngiltere’de Abramovich ve ailesine özel olarak yaptırımlar uygulanması konusunda yoğun bir kamuoyu baskısı bulunuyor. Abramovich, 1990'larda Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından petrol ticari yaparak servet kazandı ve 2003'te Chelsea'yi satın aldı. Hem İngiltere'den hem de Rusya'dan Abramovich'e yaptırım uygulanması yönünde çağrılar var.

CHELSEA’Yİ SATABİLİR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz gün Rusya’yı uygulanacak yaptırımları açıklarken, Abramovich kişisel bir ceza almaktan şimdilik kurtuldu. Bloomberg’ün iddiasına göre, ABD’den bazı yatırımcıların, Rus milyardere uygulanacak yaptırım olasılığına karşı 1,5 milyar Sterlin değerindeki Chelsea’nin satışa çıkarılması konusunda alarma geçtiği ifade edildi. Haberde, Chelsea’nin bu ay kulübün satın alınmasıyla ilgili bir araştırma yapıldığı belirtilirken, Londra ekibinin sözcüsü konu hakkında yorum yapmadı. Bloomberg Milyarderler Endeksi, Abramovich’in şu anki servetinin 8.7 milyar Sterlin (13 milyar Dolar) olduğunu iddia ediyor.

ÖZEL BİRİM İLGİLENİYOR

İngiltere medyasında çıkan haberlerde, Kensington Sarayı yakınlarında 125 milyon Sterin değerinde bir malikaneye sahip olan Abramovich’in İngiltere’de ikamet etmesinin imkansız hale gelmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Konunun, İçişleri Bakanlığı’nın Özel Davalar Birimi tarafından ele alındığına dikkat çekildi.

Öte yandan Rusya’nın işgaline karşı çıkanlar arasında Vladimir Putin’in vaftiz kızı olduğu söylenen sosyetik ve eski Rusya Cumhurbaşkanı adayı Ksenia Sobchak da var.

İlginizi Çekebilir Roman Abramovic'in İngiltere'ye girişi yasaklandı! 'Chelsea'ye el koyun'