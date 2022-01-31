Acun Ilıcalı Fenerbahçe’nin genç futbolcusunu transfer etti

Fenerbahçe'nin genç foreti Allahyar Sayyadmanesh, Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'ye transfer oldu.

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Fenerbahçe, 20 yaşındaki hücum oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh’in, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City’e kiralandığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City’e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz.”

Allahyar Sayyadmanesh, 2019 yılında Esteghlal takımdan Fenerbahçe'ye transfer edildi. 20 yaşındaki futbolcu, 2. 5 yıllık süre içerisinde Fenerbahçe formasını sadece 3 kez giyebildi. Son olarak Ukrayna ekibi Zorya Lugansk’te kiralık olarak oynayan Allahyar Sayyadmanesh, çıktığı 50 maçta 15 gol atarken, 7 de asist yaptı.

İran Milli Takımı formasını da 4 kez terleten Allahyar Sayyadmanesh’in 1 golü bulunuyor.