Acun Ilıcalı’dan Hull City’ye Süper Lig’den bir transfer daha
Daha önce Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli futbolcu Doğukan Sinik’e, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile görüşmesi için izin verdi.
Antalyaspor, Hull City’nin istediği Doğukan Sinik’e İngiliz ekibiyle transfer görüşmesi yapması için izin verdiğini duyurdu. Akdeniz ekibinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Doğukan Sinike, Hull City ile transferi konusunda kişisel görüşmelerini gerçekleştirmesi için izin verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Kırmızı-beyazlı ekibin altyapısından yetişen 23 yaşındaki Doğukan Sinik, Antalyaspor formasıyla bugüne dek 123 maça çıkarak, 5 gole imza attı. Doğukan Sinik, Antalyaspor’un Burdur’daki kampına 2 gün önce katılırken, takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı.