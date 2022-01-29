Acun Ilıcalı’nın Hull City’si uçuyor! Şota galibiyetle başladı

Acun Ilıcalı, Hull City'ye uğurlu geldi! Kaplanlar, kulübün el değiştirmesinin ardından ligde çıktığı 3. maçında da galibiyetle ayrıldı. Yeni teknik direktör Şota da takımının başında çıktığı ilk maçta 3 puanla tanuştı.

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İngiltere Championship’in 29. haftasında Hull City ile Swansea City karşı karşıya geldi. Kingston Stadı’nda 13 bin 101 kişinin izlediği mücadeleyi Acun Ilıcalı’nın takımı Hull 2-0 kazanarak üst üste 3. zaferini elde etti.

Acun Ilıcalı’nın takımı satın almasının ardından çıktığı 3 maçı da kazanan Hull City, bu karşılaşmada rakiplerine gol şansı da tanımadı.

Hull City ile ilk maçına çıkan teknik direktör Şota Arveladze de Ada’daki kariyerine galibiyetle başlamış oldu. Hull City’ye Swansea City karşısında galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Tom Eaves ve 17. dakikada Keane Lewis-Potter kaydetti.

Bu sonucun ardından Hull 32 puanla 18. sıraya yükselirken, Swansea da 32 puanla 17. sırada kaldı.