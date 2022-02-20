Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’de rüzgar tersine döndü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de düşüş devam ediyor. Son maçından da üç puan çıkartamayan Hull City'nin galibiyet hasreti beş maça çıktı.

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İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City, Acun Ilıcalı’nın takımı satın aldıktan sonra yakaladığı üç maçlık galibiyet serisinin ardından düşüşe geçti. Beş maçtır galibiyet alamayan Hull City, 33. haftada Queens Park Rangers ile 1-1 berabere kaldı.

Deplasmanda Queens Park Rangers’a konuk olan Hull City, 26. dakikada Marcus Forss ile öne geçerken, skor avantajını korumayı başaramadı. Queens Park Rangers, 75. dakikada Ilias Chair’in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Son beş maçta sadece 1 puan alabilen Hull City puanını 34, Queens Park Rangers ise 53’e yükseltti.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Acun Ilıcalı’nın satın almasının ardından üst üste üç maç kazanan ve taraftarının umutlandıran Hull City, sonrasında ise beş maçtır galibiyet alamadı. Şota Arveladze’nin takımın başında çıktığı ilk maçı kazanan Acun Ilıcalı’nın takımı, sonrasındaki 5 maçta ise 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Hull City taraftarları, Şota Arveladze’nin performansını eleştirmişti. Taraftarlar “Utanç verici. 10 yaşındaki kızım bile yanlış kadroyla sahaya çıktığımızı biliyor ama Şota bilmiyor”, “Pozitif kalmak ve Şota'ya zaman vermek istiyorum ama bu kabul edilemez” şeklinde yorumlarda bulunmuştu.