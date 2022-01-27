Adama Traore Barcelona’ya dönüyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore, altyapısında yetiştiği Barcelona'ya dönüyor.

Sozcu.com.tr

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Barcelona, Wolverhampton’ın yıldızı Adama Traore’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Tottenham’ın da transfer listesinde yer alan İspanyol futbolcu, Katalan ekibinin teklifini kabul etti ve hafta sonu Barcelona ile sözleşme imzalayacak.

Traore’yi 30 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla transfer eden Barcelona, oyuncunun Haziran ayına kadar olan maaşını da ödeyecek. Futbol kariyerine Barcelona’da başlayan Traore’nin transferinin Cuma günü duyurulması bekleniyor.

Traore’nin Tottenham ile anlaşmak üzereyken Barcelona’nın devreye girmesiyle kararını değiştirdiği öğrenildi. Öte yandan Wolves, Tottenham’ın 15 milyon sterlinlik ilk teklifini de reddetmişti.

Barcelona altyapısında yetişen ve 2013’te B takımı aracılığıyla ilk kez A takımına yükselen Traore, sadece 4 maç forma giydikten sonra 2015’te 10 milyon euroya Aston Villa’nın yolunu tuttu. Hem savunmanın sağında hem de kanat bölgesinde forma giyen Traore, hızı ve fizik üstünlüğü ile dikkat çekiyor.

Bu sezon Wolves ile 23 maçta forma giyen Traore, 1 gol atabildi.