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Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off’taki muhtemel rakipleri belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek. Dört temsilcimizin de 3. eleme turlarını geçmesi halindeki muhtemel rakipleri belli olacak.

Yayınlanma: 11:03 - 06 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off’taki muhtemel rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yarın (Pazartesi) İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Yolu’ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00’te başlayacak.

Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00’teki çekilişle belli olacak.

GALATASARAY’IN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

  • Slovan Bratislava / Maccabi Haifa galibi
  • Molde / Klaksvik galibi
  • Rakow / Aris Limassol galibi
  • Antwerp

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor’un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00’te çekilecek.

FENERBAHÇE’NİN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

  • Osasuna (İspanya)
  • Lech Poznan (Polonya) – S.Trnava (Slovakya)
  • Rapid Wien (Avusturya) – Debrecen (Bulgaristan)
  • Twente (Hollanda) – Riga (Letonya)
  • APOEL (Güney Kıbrıs) – Dila Gori (Gürcistan)
  • Rijeka (Hırvatistan) – B36 Torshavn (Faroe)
  • Arouca (Portekiz) – Brann (Norveç)
  • FCSB (Romanya) – Nordsjaelland (Danimarka)
  • Legia (Polonya) – Austria Wien (Avusturya)
  • Rosenborg (Norveç) – Hearts (İskoçya)
  • Hibernian (İskoçya) – Luzern (İsviçre)
  • Tobol (Kazakistan) – Derry City (İrlanda)
  • Sepsi (Romanya) – Aktobe (Kazakistan)
  • H. Beer Sheva (İsrail) – Levski (Bulgaristan)

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos’ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR’UN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

  • Eintracht Frankfurt (Almanya)
  • Lille (Fransa)
  • Aston Villa (İngiltere)
  • Fiorentina (İtalya)
  • Club Brugge (Belçika) – KA Akureyri (İzlanda)
  • Slavia Prag (Çekya) – Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)
  • Olympiakos (Yunanistan) – Genk (Belçika) (Kaybeden)
  • AZ Alkmaar (Hollanda) – Santa Coloma (Andorra)
  • Gent (Belçika) – Pogon Szczecin (Polonya)
  • Aris (Yunanistan) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
  • Omonoia (G. Kıbrıs) – Midtjylland (Danimarka)
  • Sabah (Azerbaycan) – Partizan (Sırbistan)
  • Hajduk Split (Hırvatistan) – PAOK (Yunanistan)
  • AEK Larnaca (G. Kıbrıs) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)
  • Viktoria Plzen (Çekya) – Gzira United (Malta)
  • Bodo-Glimt (Norveç) – Pyunik (Ermenistan) (AA – Sözcü.com.tr )
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