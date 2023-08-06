Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off’taki muhtemel rakipleri belli oluyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvaları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları çekilecek. Dört temsilcimizin de 3. eleme turlarını geçmesi halindeki muhtemel rakipleri belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yarın (Pazartesi) İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Yolu’ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00’te başlayacak.
Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00’teki çekilişle belli olacak.
GALATASARAY’IN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
- Slovan Bratislava / Maccabi Haifa galibi
- Molde / Klaksvik galibi
- Rakow / Aris Limassol galibi
- Antwerp
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor’un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00’te çekilecek.
FENERBAHÇE’NİN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
- Osasuna (İspanya)
- Lech Poznan (Polonya) – S.Trnava (Slovakya)
- Rapid Wien (Avusturya) – Debrecen (Bulgaristan)
- Twente (Hollanda) – Riga (Letonya)
- APOEL (Güney Kıbrıs) – Dila Gori (Gürcistan)
- Rijeka (Hırvatistan) – B36 Torshavn (Faroe)
- Arouca (Portekiz) – Brann (Norveç)
- FCSB (Romanya) – Nordsjaelland (Danimarka)
- Legia (Polonya) – Austria Wien (Avusturya)
- Rosenborg (Norveç) – Hearts (İskoçya)
- Hibernian (İskoçya) – Luzern (İsviçre)
- Tobol (Kazakistan) – Derry City (İrlanda)
- Sepsi (Romanya) – Aktobe (Kazakistan)
- H. Beer Sheva (İsrail) – Levski (Bulgaristan)
MAÇ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos’ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR’UN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
- Eintracht Frankfurt (Almanya)
- Lille (Fransa)
- Aston Villa (İngiltere)
- Fiorentina (İtalya)
- Club Brugge (Belçika) – KA Akureyri (İzlanda)
- Slavia Prag (Çekya) – Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)
- Olympiakos (Yunanistan) – Genk (Belçika) (Kaybeden)
- AZ Alkmaar (Hollanda) – Santa Coloma (Andorra)
- Gent (Belçika) – Pogon Szczecin (Polonya)
- Aris (Yunanistan) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
- Omonoia (G. Kıbrıs) – Midtjylland (Danimarka)
- Sabah (Azerbaycan) – Partizan (Sırbistan)
- Hajduk Split (Hırvatistan) – PAOK (Yunanistan)
- AEK Larnaca (G. Kıbrıs) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)
- Viktoria Plzen (Çekya) – Gzira United (Malta)
- Bodo-Glimt (Norveç) – Pyunik (Ermenistan) (AA – Sözcü.com.tr )