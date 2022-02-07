Afrika Kupası’nda Salah, hakemi çıldırttı! Kart ve düdüğünü uzattı

Senegal'in Mısır'ı penaltı atışlarıyla mağlup edip şampiyon olduğu Afrika Kupası finalinde hakem Victor Gomes'in Salah'ın itirazlarına verdiği cevap gündeme oturdu.

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2021 Afrika Kupası corona virüs nedeniyle bir yıl ertelemeli de olsa gerçekleştirildi. Kamerun’da düzenlenen organizasyonda şampiyon Senegal oldu. Tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Senegal, 2002 ve 2019 yılında uzanamadığı kupaya Mısır’ı penaltı atışlarında yenerek ulaştı.

İlk yarısı gergin geçen maçta toplam 6 sarı kart çıktı. Senegal 7. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mane, kaleci Gabaski’ye takıldı! Penaltı öncesinde Salah, takım arkadaşını uyarması ve Liverpool’dan takım arkadaşı olan Mane’nin penaltısını çıkarması dikkat çekti!

HAKEM GOMES’TEN SALAH’A!

36. dakikada ilginç bir olay yaşandı. Hakem Victor Gomes, ısrarla itiraz eden Mısırlı Salah’a tepkisini, düdüğü ve kartlarını uzatıp maçı yönetmesini teklif ederek gösterdi.

Bu tepkinin ardından Salah, hakemin yanından uzaklaştı.

Bu anlar sosyal medyada milyonlarca görüntülenme aldı!

FİNALDE SÜPER LİG'DEN ÜÇ FUTBOLCU

Turnuvaya Süper Lig’den katılan Afrikalı futbolculardan 3 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile Alanyaspor forması giyen Diedhiou karşılaşmaya ilk 11’de başlarken, Kayserispor forması giyen Mame Thiam ise kadroda yer almadı. Başakşehir ile anlaşmaya varan Trezegeut ise maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

MOSTAFA MOHAMED SIFIR ÇEKTİ!

Afrika Kupası’nda finale ilk 11’de başlayan Mostafa Mohamed, 59. dakika sahada kalabildi. Yerini Marwan Hamdy’ye bırakan Galatasaraylı golcü, milli formayla turnuvada çıktığı 7 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.