Afrika Uluslar Kupası’nda ayrımcılık tepkisi: ‘Kahveme süt alamadım’

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Malavi'nin Teknik Direktörü Mario Marinica, konaklama yerlerinde karşılaştıkları koşullara dikkat çekti ve turnuvadaki 'daha küçük' ülkelere karşı bilinçli bir önyargı olduğuna dair inancının altını çizdi.

Sozcu.com.tr

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Malavi, Son 16’da Fas ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Ancak hazırlıkları gıda zehirlenmesinden, temel gıda eksikliğinden ve Marinica’ya göre çamaşır yıkama tesislerinin yetersizliği nedeniyle olumsuz şekilde etkilendi.

Gambiya’nın da benzer şeylerden şikayet etmesi üzerine açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, büyük takımlara yönelik kayırmacılığın küçük takımları dezavantajlı konuma getirdiğine inanıyor. ESPN’e konuşan Marinica şu ifadeleri kullandı:

“MANE’NİN İÇ ÇAMAŞARINI YIKAYIP…”

“Sadio Mane’nin iç çamaşırını yıkayıp kuruması için bir çalıya astığını göremezsiniz. Gambiya’da da aynı sorun var ve burada farklı standarlar var. Takımlara farklı davranılıyor. Küçük takımların harika başarılar elde etmesini istiyoruz. Ancak sonraki turlara yükselince, insanlar bizim Senegal veya Fas’a karşı oynamamızdan hoşlanmıyorlar.”

“NEDEN HEP BİZ?”

“Bazı soruların sorulması gerekiyor. Bunlar neden bizim başımıza geliyor? Neden sadece küçük takımlara, neden sadece Komorlar, Gambiya ya da biz?”

“İKİNCİ SINIF VATANDAŞ MUAMELESİ”

Marinica, ekibinin kendi çamaşırlarını yıkamak zorunda kaldığını, Bafoussam’daki Hotel Valle de Bana’daki otel persoenlinin de ekibe temel malzemeleri sağlamadığını belirtti.

“Meslektaşlarımdan ve takım kaptanlarından resmi bir şikayette bulunmalarını istedim. Tesis yöneticilerine şikayette bulundum ve şu anki otelde her şey yoluna girene kadar 3 gün uğraştık. Kahveye süt alamadım, yarına kadar sütün olmadığını söylediler. Bize ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılıyor.”

Malavi, maçlardan önce gıda zehirlenmesi ve corona virüsü vakaları ile de karşılaştı. Marinica, oyuncuların standart altı yemekleri yedikten sonra maç önceleri ve sonraları kustuklarını söyledi.