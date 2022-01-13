Afrika Uluslar Kupası’ndaki skandalda yeni perde: ‘Güneş çarpmış’

Afrika Uluslar Kupası'ndaki olaylı Tunus-Mali karşılaşmasının son dakikalarında skandal kararlara imza atan hakem Janny Sikazwe hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Afrika Uluslar Kupası’nda Çarşamba günü oynanan maçta Tunus Mali’ye 1-0 mağlup olurken, karşılaşmanın hakemi verdiği kararlarla dünya kamuoyunun dikkatini bu maça çekti. Maçı 85. dakikada bitiren Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, tepkilerin ardından maçı tekrar başlattı ancak, bu kez de 89. dakikada ikinci kez bitiş düdüğünü çaldı.

Afrika Uluslar Kupası Hakemler Birliği Başkanı Essam Abdel-Fatah verdiği röportajda, hakem Sikazwe’nin Kamerun’daki maçı yönetirken sıcak çarpmasına maruz kaldığını ve karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Zambiya’nın en iyi hakemi olan Sikazwe, 90 dakikadan önce iki kez maçı bitirerek, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı.

34 DERECE SICAKLIK, %65 NEM

Karşılaşmanın 34 derecelik sıcaklık ve yüzde 65’lik bir nemin olduğu zor koşullarda oynanması da tartışmaları beraberinde getirdi. Sikazwe, daha önce FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 2018 Dünya Kupası’nda görev alan, Afrika kıtasındaki en iyi hakemler arasında sayılıyordu. Sikazwe’nin hastaneye kaldırıldıktan sonraki durumu hakkında bilgi verilmedi.

İNCELEMEYE ALINMIŞTI

Zambiyalı hakem, daha önce Primeiro de Agosto ve Esperance Tunis arasında CAF Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçta da bazı şüpheli kararları nedeniyle Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından inceleme altına alınmıştı.