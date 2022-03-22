Ajax kalecisi Andre Onana, trafik kazasından ucuz kurtuldu

Ajax'ın Kamerunlu eldiveni Andre Onana, ülkesinin milli takım kampına giderken trafik kazası geçirdi. 25 yaşındaki oyuncu şans eseri yara almadan kurtuldu.

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Hollanda devi Ajax’ın formasını giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana, ülkesinde milli takım kampına giderken bir trafik kazası geçirdi. İki jip aracın da ön tarafı tamamen hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı.

Kamerun’un başkenti Yaounde’ye giden 25 yaşındaki file bekçisi kazanının ardından hastaneye giderek kontrolden geçti. Kamerun futbolcunu takip eden Twitter hesapları, Onana’nın herhangi bir problemi olmadığını ve Cezayir maçında forma giymesi beklendiğini yazdı.

Onana, Ajax ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini ve ‘Yenir bir meydan okumaya’ ihtiyacı olduğunu açıkladı.