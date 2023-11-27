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Al Nassr’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, verilen penaltıyı iptal ettirdi

Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki Persepolis maçında yerde kaldığı bir pozisyon sonrası hakemin verdiği penaltıyı iptal ettirdi.

Yayınlanma: 21:47 - 27 Kasım 2023 Güncellenme:
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Al Nassr’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, verilen penaltıyı iptal ettirdi

Asya Şampiyonlar Ligi’nin E Grubu’nda Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımıyla ile İran’ın Persepolis takımı karşı karşıya geldi. Maçın hemen başında Al Nassr’ın yıldızı Cristiano Ronaldo, rakip ceza sahasında yerde kaldı.

Rakibi Soroush Rafaei’nin topa müdahalesinde yere düşen Ronaldo, Çinli hakem Ma Ning’in verdiği penaltı kararını değiştirtti.

Yıldız oyuncu ayağa kalkıp, Persepolis oyuncularının yoğun itirazlarda bulunduğu hakemin yanına giderken eliyle ‘Hayır’ işareti yaptı.

Ronaldo hakeme ‘Penaltı yok’ dedikten sonra Çinli hakem kararını iptal etti.

Karşılaşma golsüz berabere sona erdi. 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

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