Alperen Şengün, NBA efsanesi Hakeem Olajuwon’dan ders alıyor

NBA’deki çaylak sezonunda Houston Rockets formasıyla etkileyici bir oyun sergileyen 19 yaşındaki Alperen Şengün, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sezon başından beri, zaman zaman NBA efsanesi Hakeem Olajuwon ile birebir çalışmalar yapan genç Türk basketbolcunun antrenman görüntüleri yayınlandı. Olajuwon’un Alperen hakkında yaptığı yorumların olduğu videoda, efsane isim genç yıldız hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor.

Olajuwon’un özellikle şut atış tekniği ve toplu hareketler üzerine yapılan çalışmalarda Alperen’e uyarılarda bulunduğu dikkat çekiyor.

Alperen Şengün hakkında konuşan Olajuwon, videoda şu ifadeleri kullanıyor: “Komple bir oyuncu olmak için kendini sahada özgür hissetmelisin. İlk soru: Ne üzerine çalışmak istiyorsun? En önemli şey, tüm hareketlerin birleşimi. Onu oynarken izledim. Çok güçlü gözüküyor. Arkasındaki savunmacıyı ittiriş Ancak bizim ihtiyacımız olan, top kontrolünü ve dönüş hareketlerini geliştirmek.”

İşte Alperen Şengün ve Hakeem Olajuwon’un antrenmanı

“To be a complete player, you feel free on the court.”

Hakeem Olajuwon X Alperen Sengun pic.twitter.com/cwvfYClIFq

