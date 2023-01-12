Alperen Şengün NBA tarihine geçti

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında sergilediği performansla adını NBA tarihine yazdırdı.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Sacramento Kings, ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets’ı 135-115 yendi.

Houston Rockets forması giyen 20 yaşındaki Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısındaki 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA’de “Triple Double” yapan en genç pivot oldu. Lig tarihinin üç istatistikte çift haneye ulaşan en genç pivotu unvanını alan 20 yaşındaki Alperen Şengün, kulüp tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

Ev sahibi Kings’te Domantas Sabonis 25 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, De’Aaron Fox 24 sayı, 9 asist ve Trey Lyles 20 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan Rockets’ın skor yükünü, 26 sayı, 5 ribaunt üreten Jalen Green ve 21 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Kenyon Martin çekti.

CELTICS KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Hem Doğu Konferansı hem de ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, evinde oynadığı New Orleans Pelicans karşılaşmasını 125-114 kazandı.

Art arda 4. galibiyetini elde eden Celtics’te Jaylen Brown 41 sayı, 12 ribaunt, Jayson Tatum da 31 sayı, 10 ribauntla “double double” yaptı.

Batı Konferansı’nda zirveye ortak olan Denver Nuggets ve Memphis Grizzlies de galibiyet serilerini sürdürdü.

Nuggets, sahasında Phoenix Suns’ı 126-97 mağlup ederek peş peşe 4’üncü, Grizzlies ise seyircisi önünde San Antonio Spurs’ü 135-129 yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Nuggets’ta 21 sayı, 18 ribaunt, 9 asistle maçı bitiren Nikola Jokic öne çıktı.

Grizzlies’i galibiyete, 38 sayı, 5 ribauntla oynayan Ja Morant ve 21 sayı, 12 ribauntla “Double Double” yapan Jaren Jackson taşıdı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Chicago Bulls: 100-97

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 135-118

Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 125-114

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 105-114

New York Knicks-Indiana Pacers: 119-113

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 135-129

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 126-97

Sacramento Kings-Houston Rockets: 135-115 (AA)