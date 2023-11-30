Alperen Şengün’ün performansı Houston Rockets’a yetmedi

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta deplasmanda Denver Nuggets'a mağlup oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Denver Nuggets’a 134-124 mağlup oldu.

Batı Konferansı’nda Rockets, Alperen Şengün’ün Denver Nuggets karşısında, 22 sayı 7 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ile oynadığı maçı 10 sayı farkla kaybetti.

Maçı kazanan Denver Nuggets’ta Nikola Jokic 32 sayı, 10 ribaunt, 15 asist ile “Triple-double” yaptı ve takımını galibiyete taşıdı. Nuggets’ta, Michael Porter ise 30 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti.

MAGIC’TEN ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Doğu Konferansı’nda Orlando Magic, Washington Wizards’ı 139-120 yenerek üst üste 8. galibiyetine ulaştı.

Magic’te Franz Wagner, 31 sayıyla sezonun kendi adına en yüksek sayısını atarken Jalen Suggs da 22 sayıyla yine kendi adına sezonun en yüksek sayısını kaydetti. Magic’te Cole Anthony ise 25 sayı ile oynadı.

Wizards’ta ise Kyle Kuzma’nın 23 sayısı ve Deni Avdija’nın 22 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.