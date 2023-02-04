Alperen Şengün’ün performansı yetmedi
NBA'de Alperen Şengün'ün Toronto Raptors karşısında sergilediği performans, Houston Rockets'ın mağlubiyetini önleyemedi.
Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 8 karşılaşmayla devam edildi.
Doğu Konferansı’nda play-in potasına girmeye çalışan Toronto Raptors, ligin son sırasındaki Houston Rockets’ı 117-111 mağlup etti. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, karşılaşmada 21 sayı attı.
Misafir Raptors’ta Fred VanVleet 32 sayı, 5 ribaunt, Gary Trent 29 sayı ve Pascal Siakam 23 sayı, 6 ribaunt üretti.
Rockets cephesinde Eric Gordon 28 sayı, 5 asist, Alperen Şengün 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve Kenyon Martin 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.
SUNS LİDERİ DEVİRDİ
Art arda yaşanan sakatlıklar sonrası Batı Konferansı’ndaki zirve yarışından kopan Phoenix Suns, lig lideri Boston Celtics’e konuk olduğu maçı 106-94 kazandı.
Suns’ın skor yükünü 25 sayı kaydeden Mikal Bridges çekti. Dario Saric 14 sayı, 13 ribaunt, Deandre Ayton da 14 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle “double double” yaptı.
Celtics’te Jaylen Brown’ın 27 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve Jayson Tatum’ın 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
SONUÇLAR
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 118-112
Indiana Pacers-Sacramento Kings: 107-104
Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 116-124
Boston Celtics-Phoenix Suns: 94-106
Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-127
Houston Rockets-Toronto Raptors: 111-117
San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 125-137
Utah Jazz-Atlanta Hawks: 108-115 (AA)