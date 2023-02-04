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Alperen Şengün’ün performansı yetmedi

NBA'de Alperen Şengün'ün Toronto Raptors karşısında sergilediği performans, Houston Rockets'ın mağlubiyetini önleyemedi.

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Alperen Şengün’ün performansı yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) 8 karşılaşmayla devam edildi.

Doğu Konferansı’nda play-in potasına girmeye çalışan Toronto Raptors, ligin son sırasındaki Houston Rockets’ı 117-111 mağlup etti. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, karşılaşmada 21 sayı attı.

Misafir Raptors’ta Fred VanVleet 32 sayı, 5 ribaunt, Gary Trent 29 sayı ve Pascal Siakam 23 sayı, 6 ribaunt üretti.

Rockets cephesinde Eric Gordon 28 sayı, 5 asist, Alperen Şengün 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 2 top çalma ve Kenyon Martin 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.

SUNS LİDERİ DEVİRDİ

Art arda yaşanan sakatlıklar sonrası Batı Konferansı’ndaki zirve yarışından kopan Phoenix Suns, lig lideri Boston Celtics’e konuk olduğu maçı 106-94 kazandı.

Suns’ın skor yükünü 25 sayı kaydeden Mikal Bridges çekti. Dario Saric 14 sayı, 13 ribaunt, Deandre Ayton da 14 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle “double double” yaptı.

Celtics’te Jaylen Brown’ın 27 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ve Jayson Tatum’ın 20 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 118-112

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 107-104

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 116-124

Boston Celtics-Phoenix Suns: 94-106

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-127

Houston Rockets-Toronto Raptors: 111-117

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 125-137

Utah Jazz-Atlanta Hawks: 108-115 (AA)

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