Altay’dan ayrılan Mateusz Lis, Southampton’a gitti

Süper Lig’de geçen sezon Altay forması giyen 25 yaşındaki kaleci Mateusz Lis, Southampton’a transfer oldu.

İngiliz ekibi, Altay ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 1.92 boyundaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Süper Lig’de 35 maça çıkan Polonyalı kalecinin transferini değerlendiren Southampton Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, “Mateusz, gelecekte bize yardım edebileceğini umduğumuz önemli bir takviye” dedi.

Fraser Forster ve Harry Lewis’in ayrılığından sonra Lis transferinin önemine değinen Hasenhüttl, “Kaleci departmanını yaz aylarında güçlendirmek bizim için öncelikti. Mateusz, bir kalecide aradığımız özelliklere sahip ve en iyi yılları onu bekliyor” ifadelerini kullandı.

#SaintsFC is pleased to announce the signing of goalkeeper Mateusz Lis pending work permit approval:

— Southampton FC (@SouthamptonFC) June 17, 2022