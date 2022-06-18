SPOR
Abone Ol

Altay’dan ayrılan Mateusz Lis, Southampton’a gitti

Geçtiğimiz sezon Altay forması giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis, İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton ile sözleşme imzaladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Altay’dan ayrılan Mateusz Lis, Southampton’a gitti

Süper Lig’de geçen sezon Altay forması giyen 25 yaşındaki kaleci Mateusz Lis, Southampton’a transfer oldu.

İngiliz ekibi, Altay ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan 1.92 boyundaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Süper Lig’de 35 maça çıkan Polonyalı kalecinin transferini değerlendiren Southampton Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, “Mateusz, gelecekte bize yardım edebileceğini umduğumuz önemli bir takviye” dedi.

Fraser Forster ve Harry Lewis’in ayrılığından sonra Lis transferinin önemine değinen Hasenhüttl, “Kaleci departmanını yaz aylarında güçlendirmek bizim için öncelikti. Mateusz, bir kalecide aradığımız özelliklere sahip ve en iyi yılları onu bekliyor” ifadelerini kullandı.

Atalanta, Merih Demiral transferini duyurdu! İlginizi Çekebilir Atalanta, Merih Demiral transferini duyurdu!