Andrei Radu’nun hatası Inter’i yaktı! Belki de şampiyonluğa mâl olacak hata…

İtalya Serie A'nın en önemli şampiyonluk adaylarından Inter, Bologna maçında yedek kalecisi Andrei Radu'nun inanılmaz hatasıyla belki de şampiyonluktan oldu...

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A’da erteleme maçında Bologna deplasmanına konuk olan Inter, ligin bitimine 4 hafta kala hiç beklemediği bir hatayla liderlik koltuğundan oldu.

Konuk ekip Inter maçın henüz 3. dakikasında Ivan Perisic’in golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi Bologna 28’de Marko Arnautovic ile skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda Edin Dzeko ve Alexis Sanchez’i oyuna alan Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, galibiyet için tüm kozlarını sahaya sürdü.

Son dakikalara yaklaşırken baskısını artıran Inter, gol aradığı anlarda 24 yaşındaki Rumen kalecisi Andrei Radu’nun hatasıyla yıkıldı. Maçtan önce as kaleci Samir Handanovic’in sakatlanması nedeniyle eldivenleri alan Radu, bu sezon Serie A’daki ilk maçına çıkma fırsatı yakaladı.

RADU’DAN BÜYÜK HATA

Ancak 81. dakikada Ivan Perisic’in, sol kanattan kullandığı taç atışını kontrol etmek isteyen Radu topu ayağının altından kaçırdı. Pozisyonu takip eden Bologna forveti Nicola Sansone, Radu’nun hatasını değerlendirerek topu boş kaleye attı ve takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Inter’de bu sezon ilk kez forma giyen Radu, şampiyonluk yarışında anlaşılması güç bir hata yaptı ve Milan’a kupayı elleriyle itti pic.twitter.com/rV0dIzSkVZ — Winbir (@Winbirsosyal) April 27, 2022



Kalan dakikalarda beraberlik golünü bulamayan Inter sahadan mağlubiyetle ayrılırken, liderlik koltuğunu da ezeli rakibi Milan’a kaptırmış oldu. Bu sonuçla 72 puanda kalan Inter, ligin bitimine 4 hafta kala Milan’ın 2 puan gerisine düşmüş oldu ve avantajını kaybetti. Öte yandan Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11 başladığı maçta 80 dakika sahada kaldı.

Milan’ın kalan maçları:

7. Fiorentina (E)

9. Verona (D)

8. Atalanta (E)

10. Sassuolo (D)

Inter’in kalan maçları:

12. Udinese (D)

14. Empoli (E)

17. Cagliari (D)

16. Sampdoria (E)